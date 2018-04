ODENSE: Når misbrugte børn bliver voksne. Det er temaet i Odense Seniorhus tirsdag den 17. april fra klokken 18.30 til 20.30 ved et møde arrangeret af Landsforeningen Spor. Pia Hoffmann fortæller sin personlige beretning om det seksuelle misbrug, hun var udsat for som barn, og hvordan senfølgerne har påvirket hendes liv. Bagefter tager Anne Christensen senfølgerne op fra et fagligt perspektiv og giver ideer til, hvordan man kan arbejde med at gøre sig fri af dem.

Mødet foregår i Kunstværkstedet i Seniorhuset, Toldbodgade 5, er gratis og åbnet for alle over 18 år. (RAS)