FJORDAGER: Hvem skal afløse Bent Rollo Clausen som formand for motionsrummet i Fjordagerhallen. Ivan Mortensen, formand for Motionsafdelingen i Fjordager I.F., indkalder alle brugere af rummet til møde mandag klokken 18.30 i Pauserummet for at finde en løsning. (RAS)