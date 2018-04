Stod det til Dansk Folkeparti, skulle Den Europæiske Menneskerettighedskonvention slet ikke være en del af dansk lovgivning.

Hvis danskerne skal have rettigheder, skal de nemlig komme fra Folketinget og ikke fra en international konvention, mener partiet.

Set i det lys er det kun et lille skridt i den rigtige retning, regeringen lægger op til, når den torsdag og fredag søger opbakning i Europarådet til en erklæring, der skal sikre fortsatte reformer af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

FAKTA: Domstol vogter Europas menneskerettigheder Europarådet holder ministerkonference i København torsdag og fredag.



Her vil den danske regering forsøge at få opbakning til en erklæring, der skal sikre, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol overlader et vist råderum til de nationale domstole.



Her kan du læse om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.



* Efter Anden Verdenskrig blev Europas lande enige om en række menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. De er nedfældet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.



* Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol behandler sager, hvor et af de lande, der har tilsluttet sig konventionen, påstås at have overtrådt den.



* Enkeltpersoner kan klage direkte til Menneskerettighedsdomstolen over en medlemsstat. Det kræver, at man er personligt påvirket af det, man vi klage over. Og alle nationale klage- og ankemuligheder skal være udtømt.



* En af de mest omtalte artikler i Menneskerettighedskonventionen er Artikel 8. Den fastslår blandt andet, at enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv.



* Europarådet består af 47 medlemslande, der har tiltrådt Menneskerettighedskonventionen.



* Europarådets Ministerkomité holder øje med, om landene efterlever domstolens afgørelser.



Kilder: Justitsministeriet.

Det fastslår DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen, der om nogen har været med til at sætte spørgsmålet om Menneskerettighedsdomstolen til debat i Danmark.

- Vi er selvfølgelig tilfredse med, at regeringen forsøger at gøre noget ved det. Men når man kigger på det udkast, der ligger til en erklæring, så er der ikke tale om en revolution, siger Martin Henriksen.

- Vores forventning er, at der vil være rum for, at man vil kunne få lidt mere spillerum nationalt, måske udvise nogle flere.

- Men vi vil stadig se sager, hvor kriminelle udlændinge får lov at blive i Danmark på grund af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, forudser Martin Henriksen.

Regeringens forslag til erklæring lægger blandt andet op til, at Menneskerettighedsdomstolen skal holde sig ude af sager, hvor der allerede er foregået en grundig behandling ved nationale domstole i overensstemmelse med normale retsstatsprincipper.

Det er en udvikling, der allerede er i gang i dag. Men den danske regering håber at kunne få vedtaget nogle formuleringer, der vil sikre, at det står sort på hvidt, at udviklingen så også skal fortsætte.

Regeringen vil derimod ikke røre ved selve Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det er kun domstolens praksis, det handler om. Og det ærgrer DF.

- Vi så gerne, at man gik længere og lagde op til, at man skulle ændre i konventionen. Og måske tog forbehold for konventionen, siger Martin Henriksen.

- I langt de fleste tilfælde bliver menneskerettighederne brugt til at varetage kriminelle udlændinges interesser.

- Og de bliver brugt til at forhindre Folketinget i at føre en udlændingepolitik, som der faktisk er flertal for. Det mener jeg ikke er i danskernes interesse i den sidste ende, lyder det fra udlændingeordføreren.