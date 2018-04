Det blev til endnu en lang dag i Forligsinstitutionen, før topforhandlerne på det kommunale område kort efter midnat gik ud af døren.

Og endnu en gang måtte parterne skilles uden en aftale. De kommunale forhandlinger fortsætter søndag.

Ifølge de kommunalt ansattes topforhandler, Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen, er der brug for et gennembrud på statens område, før det giver mening at fortsætte forhandlingerne.

FAKTA: Sådan er spillereglerne i den danske model Hvis det ender med en storkonflikt, kan den danske model for overenskomster blive "skubbet ud over kanten".



Det siger direktøren for Kommunernes Landsforening, Kristian Wendelboe, onsdag til dagbladet Politiken.



Dennis Kristensen, formand for fagforbundet FOA, mener, det er arbejdsgiverne, som gambler med spillereglerne på arbejdsmarkedet.



Her kan du læse om, hvad man forstår ved den danske model.



* Den danske model bygger på Septemberforliget fra 1899, hvor Dansk Arbejdsgiverforening og det, der i dag er LO, indgik et forlig om, hvordan spillereglerne på det danske arbejdsmarked skulle være.



* Den danske model er karakteriseret ved en høj overenskomstdækning. Det gælder både arbejdstagere, der er organiseret i fagforeninger, og arbejdsgivere, der er organiseret i arbejdsgiverorganisationer.



* Den danske model for arbejdsmarkedet betyder, at der er op til lønmodtagere og arbejdsgivere at forhandle sig frem til kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår.



* Politikerne skal kun blande sig, hvis forhandlingerne mellem parterne er kørt fuldstændig fast.



* Eksempelvis greb den daværende regering i 2013 ind i en igangværende strejke og lockout på lærerområdet.



Kilder: Ritzau, Beskæftigelsesministeriet, FOA.

- Jeg er overbevist om, at hvis der skal ske noget positivt på søndag, så skal der ske noget positivt på nogle af de andre forhandlinger. Det tror jeg er forudsætningen for, at det giver mening at have troen på, at det rykker noget på søndag, siger formanden ifølge Folkeskolen.dk.

Han betegner situationen som "træls".

- Al vores tid bliver brugt på at se, om vi kan finde nogle løsninger på det her. Og derfor er man da frustreret, når man står her i Forligsen ved midnat endnu engang, uden at vi kan nå noget som helst, siger han.

Heller ikke hos kommunernes topforhandler, Michael Ziegler, var der optimisme at spore, da parterne gik hver til sit.

- Jeg synes, det ser tungt ud. Vi har ikke for alvor taget de store skridt fremad i dag. Vi skal snart til at se konturerne af en aftale, så jeg kan ikke sige, at udbyttet af i dag har været sådan helt fantastisk, siger han til Folkeskolen.dk.

Ifølge fagbladet fortæller FOA-formand Dennis Kristensen, at parterne "står cirka samme sted, som vi gjorde, da vi startede i morges".

Torsdag mødes forhandlerne på det regionale område i Forligsinstitutionen klokken 14.

Lørdag er det forhandlerne på det statslige områdes tur, inden de kommunale forhandlere vender tilbage igen på søndag klokken ti.