Det nyoprykkede 1. divisionshold DHG mod 1 divisionsholdet Roskilde, blev lige så spændende som ventet. Roskilde kom hurtigt foran med 3-0, og blev aldrig indhentet. DHG nåede flere gange op på minus et mål, men Roskildes fysisk stærke hold var en stor udfordring for DHG's unge hold, der i 2. division ofte har haft let spil i angrebet.

DHG var klart på niveau spillemæssigt, dog ofte med forhastede afslutninger, sagde DHG-træner Lene Borg, der ikke kunne glæde sig over resultatet, men være meget tilfreds med, at DHG var i stand til at spille næsten lige op mod et stærkt 1. dvisionshold. (KAI)