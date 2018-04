Vigtige to point på udebane til GOG i Helsingør, men fynboerne virkede lidt rustne efter ikke at have været samlet et stykke tid. GOG's bredde afgjorde dog tingene sammen med en Lasse Møller, der tog tingene i egen hånd. Igen.

Håndbold: GOG har allerede kæmpet sig til en meget favorabel position i pulje to efter en kamp i slutspillet. Fynboerne har maksimumpoint - to - med til slutspillet på grund af deres andenplads i grundspillet, og onsdag aften kom der endnu to gode point ind på kontoen, da det blev til GOG-sejr 31-28 efter fynsk føring 14-13 ved pausen hos Nordsjælland Håndbold i Helsingør. Nordsjælland Håndbold-GOG 28-31 (13-14) Slutspil, ligaen, herrerKampens gang: 4-3, 5-5, 6-8, 8-10, 10-12, (13-14), 15-15, 18-19, 18-22, 20-24, 26-29, 28-31.



Mål: Nordsjælland: Johan Meklenborg 10 (4), Nicolai Pedersen 6, Aku Kreutzmann 5, Andreas Nielsen 3, Jesper Dahl 2, Oliver Roepstorff 2. GOG: Lasse Møller 7 (1), Mark Strandgaard 6, Henrik Jakobsen 5, Magnus Jøndal 4, Emil Jakobsen 3 (2), Niclas Kirkeløkke 2, Lars Hald 2, Frederik Clausen 2.



Bedste spiller: Nordsjælland: Johan Meklenborg. GOG: Lasse Møller.



Udvisninger: Nordsjælland: 5. GOG: 7.



Rødt kort:



Dommere: Per Olesen og Claus Gramm Pedersen - diskutable udvisninger til GOG.



Tilskuere: Cirka 1600.



GOG's næste kamp: Søndag den 15. april, kl. 20.30: GOG-KIF Kolding København.



Bemærkninger: Der skal flere fynske boller på suppen mod KIF Kolding København på søndag - ikke mindst i forsvaret. Med to point på den stærke hjemmebane i Gudme på søndag mod et KIF Kolding København, som har Magnus Landin delvist eller helt ude, vil GOG have et ben i en semifinale. Der skal sandsynligvis ni point til for at en semifinale er helt sikker. Men otte point kan måske også gøre det. Det blev aldrig kønt i Helsingør-hallen, som har været hjemsted for så mange store opgør i den danske håndboldhistorie. Faktisk blev det en ret så uskøn affære med hele 12 udvisninger - syv til GOG og fem til Nordsjælland. Men det var forventeligt, at det ikke skulle blive nydelses-håndbold onsdag aften. Nordsjælland er kendt som et alt eller intet-hold, der satser alt og slås for enhver mulighed. Samtidig kom GOG med et hold, hvor seks spillere havde været væk i mere end en uge med henholdsvis det danske og norske landshold til Golden League. Så fynboerne satsede også på, at de to point skulle mere kæmpes end spilles hjem. Ikke mindst i lyset af, at de syv udvisninger også ødelagde rytmen på holdet.

16 mål af to profiler