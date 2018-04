Årsberetning 2017 for Odense Kommune er positiv læsning. Som gav anledning til en vis debat og eftertanke på onsdagens byrådsmøde.

Flere investorer, færre ledige, bedre velfærd. Og sådan kunne man blive ved. Årsberetning 2017 for Odense Kommune er opløftende læsning, der handler om en by, som både i tørre tal og i mere luftige begreber som selvforståelse og image er på rette vej. Netop denne årsberetning var til debat - og vedtagelse - på onsdagens byrådsmøde. Og det skortede ikke på skåltaler, om de var skrevet på rødt eller blåt papir. Venstres Christoffer Lilleholt hyldede tomme huller og grimme huse, der bliver til fløjt nybyggeri. En tom lufthavn, der er blevet til dronecenter. Højere karakterer til Odenses skoleelever og meget, meget mere. - Vi er en modig og glad by, der tør tænke stort, og de skingre stemmer er blevet stille, sagde Susanne Crawley (R). Brian Dybro (SF) så det hele som et tegn på, at vi er kommet gennem krisen, og Tim Vermund (S) benyttede den almindeligt opløftede stemning til at rose dem, der sjældent får ros: De knastørre regnedrenge i forvaltningen for at have styr på tallene.

Efterladt på perronen

Helt så rørstrømsk var det selvfølgelig ikke. Både årsberetningen og flere af politikerne konkluderer, at nok går det fremad, men det kunne godt gå endnu mere fremad. For eksempel er Odense stadig blandt de syv-otte dårligste af landets kommuner, når det gælder ledighed. Men tallene bliver stadigt - omend langsomt - bedre, og det er en decideret sidsteplads, kommunen har lagt bag sig. Der var også en Tommy Hummelmose (K) til at få det hele lidt ned på jorden: - Der sidder borgere derude, som ikke synes, 2017 gik godt. Vi har stadig bandekriminalitet. Vi har stadig et uløst skisma mellem høj ledighed og virksomheder, der efterspørger arbejdskraft, vi har stadig for høje udgifter til administration, sagde Tommy Hummelmose. Det havde den overraskende effekt, at Enhedslistens Brian Skov Nielsen rejste sig fra sin plads og gik hen og gav Tommy Hummelmose noget, der lignede en blanding mellem et kram og et klap på skulderen. Hvilket Brian Skov senere forklarede med, at han også synes, der er borgere derude, som ikke kan få øje på opsving og optimisme: - Mens nogle af os kører med 180 i timen på første klasse, er der andre, som er efterladt på perronen.

Og hvad med skatten?