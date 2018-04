Der skal masser af strøm til, når 114 fly venter på takeoff samtidigt i den nye lufthavn i Istanbul - den strøm skal bl.a. leveres af generatorer fra fynske Axa Power, som både i 2017 og her i 2018 får masser af omsætning på ordren til den nye lufthavn i den tyrkiske millionby.

Regnskabet for 2017 viser i det hele taget, at det fynske selskab fortsætter en meget sund udvikling, som har gjort, at nettoomsætningen er øget med 100 millioner kroner på tre år. Sidste år lød nettoomsætningen på 415 millioner kroner. Det er en stigning fra 369 millioner i 2016 og knap 100 millioner kroner mere end i 2015, hvor man omsatte for 314 millioner kroner.

Axa Power Aps Hovedsæde i Næsby Direktion: Henrik Olsson Bestyrelse: Henrik Olsson (form.), Mary Ann Spiegel, Birgit Andersen, Rasmus Bøgh Jørgensen, Jan Berg Nielsen. Ejer: ITW (Illinois Tool Works, USA) Resultat for 2017 (2016) i mio. kroner: Nettoomsætning 415 (369) Driftsresultat 78 (64) Resultat før skat 75 (60) Resultat efter skat 59 (46) Egenkapital 163 (315) Antal ansatte gns. 87 (85)

Den fynske virksomhed Axa Power er kendt for sin sundhedsprofil, som har sikret firmaet titlen som Danmarks sundeste i 2013 , men virksomheden er også kendt for sin evne til at skifte gear i takt med at ordrerne strømmer ind eller opgaverne skifter fra en del af verden til en anden.

Omsætningen i Asien er faldet, men til gengæld er kontoen for Mellemøsten steget voldsomt som følge af en stor ordre til den nye gigantiske lufthavn, som skal stå færdig i oktober i den tyrkiske millionby Istanbul.

Næsbyselskabet, der beskæftiger 87 personer, producerer flere forskellig typer af diesel- og eldrevne generatorer, der kan forsyne fly med strøm, når de holder i lufthavne verden over, for selskabet fra det nordlige Odense er blandt verdens førende leverandører til industrien. Desuden producerer Axa Power airconditionanlæg til samme formål. På begge områder regnes den fynske virksomhed som værende blandt markedets bedste, hvilket er en position, selskabet arbejder på at fastholde, kan man læse i regnskabet.

Selskabet formår i den grad også at veksle en øget omsætning i branchen til penge på bundlinjen. Axa Power fik i 2017 et overskud før skat på 75 millioner kroner ud af en nettoomsætning på 415 millioner kroner. En omsætning og et overskud som især skyldes virksomhedens nuværende aktiviteter i Tyrkiets største lufthavn i Istanbul, skriver selskabet i årsrapporten.

Overskuddet før skat var året før i 2016 på 60 millioner kroner i virksomheden, hvor egenkapitalen er påvirket af, at de amerikanske ejere har trukket lidt over 100 millioner kroner hjem til USA. Sammenholdt med et overskud efter skat på 58 millioner kroner til selskabet efterlader det en pengetank i Næsby på 162 millioner kroner mod 314 millioner kroner året før.

Ordren til den nye lufthavn i Istanbul er faktisk af en størrelse, som gør, at den lægger så stort et beslag på virksomhedens kapacitet, at den fylder meget i Næsby i første halvår af 2018. Derfor forventes ordren også at påvirke dette års regnskab positivt, skriver selskabet i regnskabet.

Den nye lufthavn i den tyrkiske storby, der efter planen skal åbne i oktober, får plads til 114 fly samtidigt, så der bliver brug for meget Axa Powers udstyr.

Axa Power i Odense blev i 2013 kåret til Danmarks sundeste arbejdsplads, fordi man blandt andet dyrker motion en halv time hver dag i arbejdstiden. En sundhedsposition man fortsat arbejder på at bevare og udbygge, skriver ledelsen i årsrapporten.