Fredericia fra 1. division overraskede og er i DBU Pokalens semifinale efter en hjemmesejr på 3-1 over AaB.

Det var ikke til at få øje på, hvem der spiller i 1. division, og hvem der er med i Superligaens mesterskabsspil, da FC Fredericia onsdag aften hjemme slog AaB ud af DBU Pokalens kvartfinale med en sejr på 3-1.

Fredericia er dermed klar til semifinalen i DBU Pokalen før første gang nogensinde.

Med den overraskende pokaltriumf er 1. divisionsholdet det tredje hold i semifinalen, efter at Brøndby IF og Silkeborg IF allerede er kvalificeret.

AaB havde ellers bebudet, at klubben havde sat alle sejl ind på pokalturneringen, men på et blæsende stadion måtte nordjyderne sande, at vinden ikke blæste i AaBs retning.

AaB fik ellers en god start på kampen, hvor de flere gange viste tænder offensivt.

Jannik Pohl fik en friløber allerede efter to minutter, som han formøblede, da han prøvede at afdrible målmanden.

Kort efter fik gæsterne så en forsmag på, hvad der lå i vente, da Fredericia brød igennem i hjemmeholdets venstreside, men denne gang fik Jakob Ahlmann clearet.

Efter et kvarter var den så gal igen, da Fredericia kombinerede i venstresiden, og denne gang gav det pote for de undertippede.

Det var Dennis Høegh, som satte indersiden på et indlæg, og så lurede overraskelsen.

I det 39. minut så AaB ud til at være i kontrol, men anfører Jores Okore fumlede bolden væk i opspillet, og så kunne gæsterne køre et kontraangreb.

Det udnyttede Denis Fazlagic til at banke bolden i nettet med et hårdt vristspark.

Prøvelserne for AaB var dog ikke ovre i første halvleg.

Kort før pausen fik Dennis Høegh igen en bold fra venstresiden, og han tog bolden flot med og bankede sin anden scoring op i nettaget.

Efter pausen blev spillet bedre for AaB, og efter en times spil kom gæsterne på tavlen.

Rasmus Würtz fandt sin indre Michael Laudrup frem, da han på flotteste vis lobbede bolden ind over Fredericia-forsvaret og fandt Frederik Børsting, som reducerede til 3-1.

AaB fik dog ikke sparket mere spænding ind i kampen, og så endte kampen 3-1.