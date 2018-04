Trichlorethylen er et kloreret opløsningsmiddel, der har været brugt i industrien til affedtning. Sidst i 1990érne blev afgifterne på stoffet sat kraftigt i vejret og brugen af det blev derfor også væsentligt reduceret. Stoffet er mistænkt for at være kræftfremkaldende, derfor er der meget lave grænseværdier for dets forekomst. Grænseværdien er et mikrogram pr. kubikmeter luft. Den er beregnet ud fra, at der højst må være et kræfttilfælde ud af en million, for mennesker, der udsættes for stoffet på livet igennem.

Det er dog ikke ensbetydende med, at det er farligt, når indholdet i foreksempel boligen overskrider grænseværdien, som det er tilfældet hos Irene Hansen i Vissenbjerg. I hendes hus er der ved målinger af luften påvist et indhold på henholdsvis 12 og 43 mikrogram trichlorethylen pr. kubikmeter luft, hvor grænseværdien er sat til et mikrogram/kubikmeter.

- Man sætter grænseværdien, så niveauet er så lavt, at der ikke er en risiko, men man kan ikke dermed udlede, at bare fordi der er tale om en overskridelse, er det sundhedsskadeligt, siger Preben Bruun, der er tekniker i Miljøstyrelsen og beskæftiger sig med jordforurening.