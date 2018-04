Irene Hansen er som nabo til en forurenet grund på Nyvej i Vissenbjerg nervøs for sit helbred. Det har nemlig vist sig, at forureningen med klorerede opløsningsmidler har spredt sig til hendes bolig. Men undersøgelserne går alt for langsomt, oplever hun.

Vissenbjerg: Hoste, snue, hårtab og træthed. Det er symptomer, som Irene Hansen, Vestergade, har haft i længere tid. De seneste fem år har hun ikke været på toppen, og hun er blevet særligt opmærksom på, at det måske kan have en sammenhæng med naboen Nyvej 6, en tidligere maskinfabrik, der blev opført i 1962 og virkede som sådan frem til 1998, efter at Region Syddanmark er begyndt at undersøge den for forurening.

Får selv lavet undersøgelser Irene Hansen har selv iværksat en undersøgelse af sit kloaksystem, for at sikre sig, at det ikke er utætheder i det, der er årsag til, at koncentrationen af trichlorethylen i luften i hendes hus er væsentlig større end hos naboen.



- Jeg gør det, fordi det vigtigste er at blive rask, forklarer Irene Hansen.



Gravearbejdet foregik sidst på dagen i går, og den foreløbige melding var, at der muligvis kunne være en utæthed i rørledningen under huset, oplyser Irene Hansen.

Nyvej 6 er i regionssystemet en af mange såkaldt registrererede/kortlagte lokaliteter, hvor man ved, der har været arbejdet med miljøfarlige stoffer, og Region Syddanmark er i færd med at få kortlagt forureningen på grunden, og om den har spredt sig til omgivelserne. Der er konstateret forurening med det klorerede opløsningsmiddel trichlorethylen, som er blevet brugt til affedtning,

Undersøgelerne har indtil videre vist, at forureningen har spredt sig til naboer. Der er lavet målinger af indeklimaet i Irene Hansens Hus. Det ligger tilbagetrukket på Vestergade og grænser umiddelbart op til Nyvej 6. Målingerne viser, at grænseværdien for trichlorethylen på et mikrogram pr. kubikmeter er overskredet. Der er dels taget prøver bag vandlåsene i to toiletter, hvor der var henholdsvis 11.000 og 5000 mikrogram trichloretylen pr. kubikmeter. Dels i luften, hvor der var henholdsvis 12 og 43 mikrogram pr. kubikmeter. At koncentrationen er så stor i luften i vandlåsene skyldes sandsynligvis, at forureningen kommer ind i huset via kloakken.