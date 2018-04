1

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har udarbejdet en plan for, hvordan rådgivningen af små og store virksomheder skal være: Kommunerne skal holde sig til at behandle byggesager og andre administrative sager, mens rådgivning af små og større virksomheder overgår til fem specialiserede enheder - fem erhvervshuse. De fem erhvervshuse bliver fysisk indgang og knudepunkt i den samlede erhvervsfremme med specifik og personlig vejledning for alle virksomheder.