Friske tal fra Ærø Kommunes statistik over indberetninger af mistænkelige vielser de seneste syv måneder viser, at proformaægteskaber udgør under to procent af alle vielser i kommunen.

Ærø: Proformaægteskaber udgør omkring to procent af alle vielser på Ærø. Det viser en statistik, som Ærø Kommune har udfærdiget for de sidste fire måneder af 2017 og de første tre måneder af 2018.

Siden juni 2014 har kommunen indberettet oplysninger om par, hvor kommunen har haft mistanke om proformaægteskaber, til Politiets Nationale Efterforskningscenter (NEC). Siden 1. september har kommunens vielsesteam ført statistik over oplysningerne, fordi man oplevede en stigning i antallet af proformaægteskaber. Det fremgør af et brev, som som borgmester Ole Wej Petersen (S) har sendt til medlemmerne af Folketingets social-, indenrigs- og børneudvalg samt udlændinge- og integrationsudvalg. Her er statistikken også med.

Af statistikken fremgår det, at der fra 1. september til 31. december 2017 var 1661 vielser med to udenlandske statsborgere. Heraf blev 32 indberettet til NEC, svarende til 1,93 procent. Fra 1. januar til 31. marts 2018 var der 1124 vielser med to udenlandske statsborgere, hvoraf 21 blev indberettet til NEC. Det giver en andel på 1,87 procent.

I brevet skriver borgmesteren, at der på det møde, som han og fire øvrige borgmestre var til torsdag den 5. april med social-, indenrigs- og børneudvalget, var flere af udvalgets medlemmer, der nævnte, at antallet af proformaægteskaber udgør 10 procent.

"Da vi i ingen af de fem kommuner kan genkende dette omfang, vil vi anmode om indsigt i disse beregninger," skriver Ole Wej Petersen i brevet.