- For os som by er det endnu en milepæl, lød det fra borgmester Peter Rahbæk Juel (S), der ikke selv har blandt sig i, hvordan togene skal se ud.

Det blev afsløret onsdag eftermiddag, da Odense Letbane præsenterede sit design for offentligheden. Arbejdet med at udvikle designet har stået på siden august sidste år.

- Lige nu kan jeg ikke se, at det ikke skulle lykkes. Men to et halvt år er selvfølgelig lang tid, og med et projekt i den størrelsesorden kan man aldrig vide, om der kan dukke noget uventet op.

- Derfor er det et meget vigtigt projekt for os, og vi skal gøre vores allerbedste for, at alt står klar til tiden (slutningen af år 2020, red. ), sagde han og tilføjede:

Comsa S.A.U.'s adm. direktør, Jorge Miarnau Montserrat, er yderst tilfreds med at have fået foden inden for i Odense-projektet, fortalte han, da præsentationen var ovre. For det er første gang, det spanske selskab bygger letbane på så nordlige breddegrader, og det kan muligvis åbne døren til nye opgaver.

Comsa S.A.U., der lægger skinner, rejser master og bygger stationer, er fra Spanien, og Stadler Pankow GmbH, der leverer togene, er formelt set fra Schweiz, mens togene dog bliver bygget i Tyskland på en fabrik lidt uden for Berlin. De to firmaer har begge indgået i et tæt samarbejde med Odense Letbane om at udvikle designet.

Odense Letbane er gået efter et udtryk i designet af letbanen, der betegnes som moderne og urbant i en nordisk stil.

De to primære farver i letbanedesignet bliver en lys beige, som togene bliver malet i, samt en rød farve, der indgår i logoet, og som blandt andet bliver brugt til at markere dørene i letbanevognene.

- Farverne skal tegne letbanen i mange år. Derfor er det vigtigt, at de kan forbindes til byen, og at odenseanerne kan spejle sig i dem, forklarede direktør i Odense Letbane Mogens Hagelskær.

Alle letbanestationer får perroner i højde med vognenes gulv, så der bliver niveaufri indstigning. Ramper for enderne af stationerne og ledelinjer i belægningen sørger for, at alle kan finde vej. Røde LED-lysbånd på master vil markere stationernes hjørner, så man let kan se dem på afstand, og fire meter høje master med et lysende logo på toppen vil stå ved hver enkelt station, så den er let at se på afstand.

Indenfor i togene vil lyse materialer gå igen på både gulv, vægge og loft. Sæderne vil skille sig ud, da Odense Letbane får fremstillet betræk i en varm, rød farve for at indbyde til brug. Det samme vil forskellige former for information på skærme, skilte og piktogrammer, som for kontrastens og synlighedens skyld bliver holdt i sort.