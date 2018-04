Tue Skovgård Larsen Tue Skovgård Larsen er Nyborg Kommunes første naturvejleder. Ansat i midlertidig stilling med støtte fra Friluftsrådet.Bor i Næsby ved Odense. Uddannet biolog fra Syddansk Universitet. Har i mange år arbejdet for Fjord&Bælt i Kerteminde. 47 år. Fritidsinteresse: Levende historie - for tiden er han med i en gruppe, der leger gladiator.

Men Tue Skovgård Larsen indrømmer gerne, at han stadig er et legebarn, og i fritiden render han ind i mellem rundt i bar mave og råber og skriger, mens han fægter med et sværd. Han elsker at lege historie, og for tiden handler det om at være romersk gladiator i en fynsk historisk gruppe.

Nyborg: Han er 47 år, og når han sidder i sin kontorcelle i Nyborgs tidligere arrest lige over for slottet, ligner han det, han er: En pæn, midaldrende akademiker.

Formelt set arbejder han i Østfyns Museer, men reelt er han til tjeneste alle mulige steder, hvor han kan give folk en naturoplevelse. Han refererer til museets ledelse, men en særlig styregruppe med repræsentanter fra forskellige grene af kommunen skal styre arbejdet med naturvejledning.

Han tiltrådte i februar, og Nyborg Forsyning og Service var første institution til at bruge Tue Skovgård Larsens viden på Vandets Dag. Han har undervist elever på Nyborg Friskole, og 26. april er han på banen i forbindelse med den traditionelle "Nyborg skyder sommeren ind"-arrangement på volden store bededagsaften. Her vil han tage børnene med ned i græshøjde. De skal lave en primitiv "insektsuger", og med den skal de fange kryb på volden, inden alt det med borgmester-tale, kanoner og varme hveder.

Jobbet som naturvejleder er kommet i stand i forbindelse med en ny naturpolitik for Nyborg Kommune, som byrådet vedtog sidste år. Naturpolitikken blev forhandlet, samtidig med at Nyborg Kommune indtog en af de dårligste placeringer på en national rangliste over kommuners naturkapital udarbejdet af Aarhus Universitet og Danmarks Naturfredningsforening. Biodiversiteten - altså mængden af forskellige arter planter og dyr - har det skidt på Østfyn, hvor det meste er opdyrket landbrug, hvilket i biologisk forstand nærmest svarer til en ørken. Men det er også den nye naturvejleders opgave at forsøge at give mere plads til naturen.

- Jeg vil vældig gerne være med til at få Nyborg Kommune længere op af den liste over kommunernes natur. Det skal jo ske i samarbejde med borgerne, og vi gøe flere forskellige ting. Jeg vil blandt andet slå et slag for flere bier og insekter, så vi får nogle flere bestøvere til blomsterne, siger Tue Skovgård Larsen.