Det er ikke ulovligt at indsamle de data, men det er imod Facebook`s retningslinjer at videreformidle dem, som Alexander Kogan gjorde. Facebook blev efter sigende opmærksomme på det allerede i december 2015, men tog dengang en beslutning om ikke at fortælle det til brugerne.

Steve Bannon var dengang vicepræsident i Cambridge Analytica, og lyder navnet bekendt, er det fordi han senere blev Donald Trumps chefstrateg i Det Hvide Hus. Og ifølge Christopher Wylie, ansat i Cambridge Analytica, testede han sammen med Bannon allerede i 2014 Trump-slogans som "drain the swamp" og "build the wall".

Derfor mener Christopher Wylie, at Steve Bannon brugte sin viden, da han blev chef for Donmald Trumps præsidentkampagne. Og derfor besluttede Christopher Wylie tidligere i år at stå frem og afsløre Cambridge Analytica.

Cambrídge Analytica har forklaret, at de slettede dataene i det øjeblik, det gik op for dem, hvordan de var blevet indsamlet. Men her var skaden sket, mener især demokraterne i USA. Der er efterhånden en udbredt opfattelse af, at de målrettede annoncer på baggrund af de indsamlede, personlige oplysninger var med til at give Donald Trump præsidentembedet i november 2016.