Lørdag klokken 10 mødes lønmodtagerne og arbejdsgiverne på det statslige område igen. Det bekræfter Flemming Vinther, der er chefforhandler for lønmodtagerne det statslige område.

Mødet er indkaldt af forligsmand Mette Christensen. Dermed vil mødet følge onsdagens og torsdagens møder, hvor parterne i kommunerne og regionerne samles.

Efter en række møder kigger parterne i den kommunale sektor onsdag for første gang på en samlet aftale. Tidligere har de diskuteret forskellige temaer enkeltvis.