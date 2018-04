Med sejren i den første finalekamp har Middelfart Volleyballklub taget et stort skridt mod guldet, hvis man trækker tråde tilbage til Middelfarts to seneste finaleserier mod Gentofte.

Volleyball: Middelfart VK fik med sejren på 3-2 hjemme over Gentofte i den første DM-finale i søndags den perfekte start på årets finaleserie. - Det betyder noget, at vi vandt den første kamp. Det var første gang, at vi slog dem i sæsonen, siger Middelfarts sportschef, Jacob E. Petersen. Middelfarts unge hold med en gennemsnitsalder i starten af 20'erne har både i semifinalerne mod Hvidovre og i den første finale mod Gentofte vist, at de kan komme igen og vinde tætte sæt, selv om de har været bagud undervejs. DM-finaler Middelfart fører finaleserien mod Gentofte med 1-0 i kampe efter hjemmesejr i søndagens første finale.De to næste finaler spilles begge i Kildeskovshallen i Gentofte, torsdag kl. 19.00 og søndag kl. 16.00.



Hvis Gentofte vinder mindst en af de to næste kampe, skal der spilles en fjerde finale onsdag 18. april kl. 19.00 i Lillebæltshallen i Middelfart.



En eventuel femte og afgørende kamp spilles fredag 20. april kl. 19.00 i Gentofte.



Man skal vinde tre kampe for at blive dansk mester. - Spillerne har en tro på, at de kan levere og præstere, selv om de bliver pressede og taber et sæt. De har været gode til at holde fokus på opgaven, siger Jacob E. Petersen. I Middelfarts to tidligere finaleserier de senere år, i 2012 og 2015 begge gange også mod Gentofte, blev den første kamp afgørende for finaleserien. I 2015 vandt Gentofte en tæt første match i Middelfart 3-2 - i øvrigt med 15-12 i femte sæt, nøjagtig samme cifre som Middelfart vandt med i søndags. Gentofte vandt herefter de to næste kampe på hjemmebane, begge gange med 3-0.

Triumfen i 2012

I 2012 vandt Middelfart den første match hjemme med 3-1, hvorpå Middelfart tog til Kildeskovshallen og vandt de to næste kampe mod Gentofte, begge gange med 3-1. Dengang for seks år siden var Middelfart i nogenlunde samme situation som i år. Alle fire indbyrdes kampe i grundspillet havde Gentofte vundet, men i finaleserien var Middelfart stærkest efter at have sendt den regerende mester Marienlyst ud i semifinalerne med 3-0 i kampe. Profilerne på Middelfarts guldhold i 2012, der sikrede den vestfynske klub DM-titlen for første gang i 35 år, var canadierne Benoit Raymond, Andrew Town, Drew Venables, John Galloway, svenske Peter Jonsson og amerikanske Chris Kozlarek samt Jacob Winther, der var eneste dansker i startopstillingen. I år har Middelfart en dansk stamme med flere unge spillere. Jacob Stein Brinck, Jeppe Back, Mads Qvist, Nikolaj Hjorth, Kasper Rode Nielsen samt amerikaneren Nicholas Hunt og hollænderen Martjin van der Aa er Middelfarts normale startopstilling. I år har de to hold kun mødtes to gange i grundspillet, og begge kampe vandt Gentofte 3-2. Desuden vandt Gentofte 3-1 over Middelfart i pokalsemifinalen i december.

Fokus på næste kamp