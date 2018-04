4 / 8

Gry Tully er anlægschef ved Vand og Affald og svært begejstret for det nye vandværk. Her er nøje taget højde for arbejdsmiljøet for de to medarbejdere, der skal stå for driften af værket, og alt er så moderne og højteknologisk, som det kan blive i dag. Alt er bygget i rustfrit stål, så det kan holde i adskillige årtier fra nu, og samtidig giver materialet mulighed for en hygiejne helt i top. Desuden er værket bygget på en måde, så der er plads til at tilføje anlæg til eksempelvis dobbeltfiltrering eller blødgøring af vandet, hvis det på et tidspunkt bliver et krav. Bygningen er lavet sådan, at man kan nøjes med at fjerne en enkelt væg for at få nye tanke ind. Foto: Michael Nørgaard