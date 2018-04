Lockoutfodbold: Ikke med lockoutramte trænere

Debat

Lokaldebat: Det er med stor forundring, at jeg kan læse i avisen, at først skal man, så skal man ikke, og så skal man så alligevel, altså have fodboldskole i lockouten i Nyborg og Vindinge.

Så håber jeg jo bare, at det er alle de ikke-offentligt ansatte i Nyborg og Vindinge, som skal træne børnene. Håber da ikke, at der er nogle, som arbejder i det offentlige og er lockoutramte, som bruger deres tid på at træne børnene. De burde jo være ude og kæmpe for de ting, som denne lockout handler om.

At Dennis Kristensen (FOA) blander sig i denne lokale debat undrer mig meget. Man kunne jo foreslå ham at koncentrere sig om at forhandle en aftale på plads, så vi ikke skal ud i denne lockout.

Men det er da også et supergodt inititativ fra foreningerne med en uges gratis fodbold skole for byens børn. Som de jo selv skriver, kunne det jo også give nye medlemmer. Det skulle man da prøve i de første uger af sommerferien, hvor forældrene heller ikke kan få passet deres børn. Men det må man nok ikke, for da har DBU jo en fodboldskole, som koster penge, og så vil man jo nok ende i en konflikt med dem.

Jeg mener så heller ikke, at den skal ligge i en lockoutperiode, men det er jo bare min holdning.

Men til sidst vil jeg da også sige tak for støtten til os offentligt ansatte fra de to foreninger; det er jo altid rart at vide, hvor man kan forvente opbakning fra.