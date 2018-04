En 24-årig mand fra Svendborg er sigtet for at have stukket sin bofælle to gange i ryggen med en kniv.

Svendborg: En lejlighed i Jægermarken i Svendborg dannede tirsdag aften ramme om et blodigt opgør mellem to bofæller.

Ifølge politikommissær Jack Liedecke fra Fyns Politi blev politiet alarmeret klokken 22.30 og kørte straks til det, der ifølge anmeldelsen tydede på husspektakler.

I lejligheden traf de den ene beboer, en 24-årig mand, som dog meddelte, at der var ro på. Så betjentene kørte igen.

- Men lidt senere bliver vi kontaktet af Forsorgscenter Sydfyn på Stenpladsen, hvor man står med en 38-årig mand, som er blevet stukket to gange i ryggen med en kniv, siger Jack Liedecke.

Den 38-årige deler lejlighed med den 24-årige og havde efter et voldsomt opgør henvendt sig til herberget i håb om at få et sted at tilbringe natten. Og her blev det altså konstateret, at han blødte fra ryggen.

Ifølge Jack Liedecke havde han fået to sår, som begge var forårsaget af en kniv. Det ene var en centimeter dybt, mens det andet var overfladisk, og begge var placeret omkring det ene skulderblad.

Og så måtte betjentene igen en tur i Jægermarken.

- Vi kørte tilbage til lejligheden og anholdt den 24-årige uden problemer, siger Jack Liedecke.

Manden blev løsladt efter endt afhøring og er nu sigtet for vold efter straffelovens paragraf 245 - som er den grove voldsparagraf, oplyser politikommissæren.