undersøgelse

Der bliver ikke en ekstern undersøgelse af jobcentret for de midler, der er på social- og beskæftigelsesudvalgets budget, men formand Peder Tind (V) er klar til at se på Enhedslistens forslag.

Fredericia: Venstre er ikke afklaret, mens DF er klar til at støtte Enhedslistens forslag om en ekstern undersøgelse af Fredericia Jobcenter. - Forslaget er helt nyt, så vi har ikke haft mulighed for at drøfte det i Venstre. Enhedslisten er ikke med i udvalget, så jeg har fuld forståelse for, at Cecilie tager sagen i byrådet, men vi står fast på, at de penge, der er på udvalgets budget skal bruges til konkrete indsatser og ikke en undersøgelse, siger Peder Tind. “ Vi har aldrig behandlet undersøgelsen som et særskilt punkt på udvalgsdagsordenen, så jeg synes det er fint, at Enhedslisten trækker sagen i byrådet. Inger Nielsen (DF) medlem af beskæftigelses- og socialudvalget Enhedslisten foreslår, at økonomiudvalget finder de nødvendige midler, men D'Fs medlem af udvalget Inger Nielsen mener, at det stadig kan være en mulighed at finde pengene på udvalgets eget budget. - Vi har aldrig stemt om en undersøgelse i udvalget, Vi har kun drøftet det i udvalget, men ikke truffet beslutning, så jeg forstår godt, at Cecilie tager sagen i byrådssalen for at få en afklaring. DF støtter en undersøgelse, men vi vil dog sikre, at vi får indflydelse på, hvordan undersøgelsen gennemføres, siger Inger Nielsen (DF), der i lighed med Cecilie Roed Schultz mener, at den skal gennemføres hurtigst muligt.

Forstår forvirring

Peder Tind mener ikke, at der kan være tvivl om, at de fem millioner kroner, der er afsat på budgettet til at styrke jobcentrets indsats, skal bruges på konkrete tiltag og ikke en undersøgelse. - Vi har bedt om at få en prioritering af indsatser, og det skal vi drøfte på det kommende møde. Men jeg er klar til at se på det forslag, Enhedslisten rejser om at finde en halv million kroner til en undersøgelse uden for budgettet, siger Peder Tind. Han medgiver, at diskussionen om den eksterne undersøgelse har skabt forvirring. - Der har været mange forskellige meldinger, og jeg forstår godt, hvis folk har svært ved at finde rundt i det, siger Peder Tind med henvisning til, at politikerne i det tidligere arbejdsmarkedsudvalg ønskede at gennemføre en ekstern undersøgelse. - Det har skabt forventning hos flere borgere om, at det kommer til at ske, men det står ikke skrevet ind i budgettet, at vi skal gennemføre undersøgelsen, påpeger Peder Tind.

Borgere skal inddrages