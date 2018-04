Fredericia: Det er dyrt at fejle, når en lærling skal prøve teorien af i en rigtig kran. Gods kan blive ridset af en løbsk krog. Noget risikerer at gå i stykker. Kranen kan ligefrem vælte ved fejlhåndtering.

Derfor har EUC Lillebælt - som så vidt vides den første erhvervsskole i Danmark - installeret en simulator. Den supplerer de rigtige øvelser ved pinden i en mobilkran, som kranførerlærlinge og kursister på efteruddannelse i transport og logistik stadig skal igennem. Simulatoren til cirka 750.000 kroner er imidlertid en rigtig fin kravlegård. Det forklarer uddannelsesleder på EUC Lillebælt, Henrik Helios, til Fredericia Dagblad.