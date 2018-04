Man skulle have tænkt sig godt om for at have de rette hjemmebyggede maskiner med til naturfagsmaraton i Lillebæltshallerne, hvor hele kommunens femte- og sjetteklasser dystede onsdag.

Nordvestfyn: Hvordan får man sorteret sodavandsdåserne fra konservesdåserne og tennisboldene? Og hvordan sikrer man sig, at man kan kaste vinpropper over en høj mur? Onsdag var der naturfagsmaraton i Lillebæltshallerne, og her deltog kommunens femte- og sjetteklasser med hjemmelavede projekter, der involverede op til flere skruemaskiner fra fædrenes værksteder, en del søm og skruer, noget stykker træ og noget gaffatape. Blandt andet. Alle elever i hver klasse har således konstrueret hver deres maskine og har deltaget i hver deres konkurrence. Point er efterfølgende blevet gjort op, og det var 5.a fra Lillebæltskolen, der løb med guldet i det, der blev kaldt en helmaraton, hvor der blev stillet otte opgaver, og 5.c fra Strib Skole vandt en halvmaraton med fem opgaver. Det er Naturvidenskabernes Hus, der allerede tilbage i efteråret inviterede alle landets elever på de to årgange til at prøve kræfter med at udføre opgaver i praksis, så der har været god tid til at udtænke kreative idéer.

Pap og Pringels

Blandt de meget opfindsomme opfindelser stod en sorteringsmaskine, der var lavet af fire drenge på Fjelsted-Harndrup Skole en skruemaskine, to Pringels-rør, forskellige stykker træ, en papplade og en magnet. - Når man putter dåserne og tennisboldene ind i hullet, så fanger magneten konservesdåserne, tennisboldene ruller ned af båndet, og sodavandsdåserne ruller hele vejen ned for enden af båndet, forklarede Rasmus Arno, der står bag sorteringsmaskinen samme med Andreas Lundager, Simon Clausen og Lauge Christoffersen. Drengene manglede dog stadig at få den endeligt testet onsdag, men i teorien burde den virke. - Det har været svært at få den til at virke, sagde Andreas Lundager. Drengene var heller ikke sikre på, at det ville tjene noget formål at få finpudset metoden, inden det blev deres tur i konkurrencen. For batteriet på skuemaskinen var ved at være fladt og skulle gerne holde til at bære drengenes opfindelse hele vejen om på den anden side af flere måneders arbejde.

Den rette vinkel