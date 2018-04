Det nye sydfynske holdfællesskab får en træner fra hver af moderklubberne efter sommerferien, hvor SfB-Oure FA har gode chancer for at spille i 2. division.

Fodbold: Det blev en salomonisk løsning på udfordringen med at få trænerposten besat i det nye sydfynske holdfællesskab, SfB-Oure FA.

Valget er faldet på en trænerduo med cheftræneren fra hver af de to moderklubber, Bjørn Holm fra Oure FA's tophold i Danmarksserien og Jesper Jensen fra SfB's tophold i Serie 1.

Samarbejdet træder i kraft 1. juli, og Bjørn Holm får status af cheftræner.

- Jeg glæder mig utroligt meget til at komme i gang med vores fælles projekt, der forhåbentlig kan være med til at løfte fodbolden på Sydfyn. Det er en meget spændende træneropgave, der ligger foran os, hvor vi på den korte bane skal forsøge at sammensmelte to meget talentfulde trupper til én fælles gruppe med et fælles udtryk og en fælles filosofi, siger Bjørn Holm i en pressemeddelelse.

- Ved siden af fodboldbanen bliver det også spændende at være med til at skabe en ny og fælles kultur. Projektet går ind i år 1 efter sommer, og jeg ser det som et kæmpe privilegium at få lov til at være med til at forme samarbejdets kultur og ånd. Desuden glæder jeg mig til den faglige sparring med Jesper Jensen, der er et kæmpe klubikon i SfB, siger Bjørn Holm.

Jesper Jensen glæder sig også til at få de to fodboldkulturer knyttet sammen.

- Jeg tror, Bjørn og jeg kan supplere hinanden stærkt og få bragt de to klubbers kulturer sammen. Vi værdsætter nogle af de samme værdier i forhold til den enkelte fodboldspiller, men også i forhold til foreningstanken. Jeg glæder mig helt enormt til samarbejdet med Bjørn og til at skulle sammensmelte to potente førstehold til ét fælles hold. Vi går en spændende fremtid i møde, siger Jesper Jensen.

Holdfællesskabet spiller på Oure Fodbold Akademis licens, og lige nu ligger det sydfynske fodboldsamarbejde til at skulle spille i 2. division efter sommerferien. Oure fører Danmarksseriens pulje 3 med fem point ned til nummer to, Tarup-Paarup. Der mangler 10 runder.