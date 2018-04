Broken News

I går præsenterede Odense Letbane det røde symbol for de kommende spor. Ved et pressemøde senere på dagen havde banemester Mogens Hagelskær en lille overraskelse i baghånden: Et blåt symbol for det modsatrettede spor. Samtidig afslørede han, at der for at spare penge til rullende materiel kun er indkøbt to togsæt af de 16, der skal bruges. - Og der bliver heller ikke købt flere togsæt, vi har nemlig besluttet at vokse organisk ved hjælp af autoreproduktion. Planen er ganske enkelt at de to første vognsæt af hver sin type overnatter i remisen sammen, og så klarer naturen resten.