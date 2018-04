Nordvestfyn: 6. klasse fra Anna Trolles Skole brugte 16 minutter og fire sekunder på at slide sig de 4000 meter, som var distancen i en utrolig tæt finale, da Skole OL for 6. og 7.klasser tirsdag blev holdt på Strib Skole.

Anna Trolles Skole var skarpt forfulgt af 6.a fra værtsskolen, der brugte 16 minutter og syv sekunder, mens 6.b - ligeledes fra Strib Skole - brugte 16 minutter og 16 sekunder. Som tallene også fortæller, var det ifølge Ole Haaning, der var kaproningschef og frivillig fra Strib Ro- og Kajakklub, en tæt finale.

- Eleverne fra Strib Skole kæmpede bragt for at hale ind på eleverne fra Anna Trolles, men det lykkedes ikke. Det var utrolig tæt og spændende. Det kan dog være, at den flotte sluttid kan gøre, at 6.a fra Strib alligevel kommer med til finalen i Aarhus, så de bliver tre klasser. For det handler ikke kun om, hvem der vinder, men også hvilken tid de vinder med. Så det kan være de kommer med på et wildcard, fortæller han.

7.a fra Anna Trolles Skole roede også de 4000 meter noget hurtigere alle andre med en tid på 14 minutter og 56 sekunder. Klassen vandt således også en finaleplads til Aarhus, mens nærmeste konkurrent var 7.a fra Nørre Aaby Skole med 15 minutter og 15 sekunder.