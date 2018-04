- De fleste nationer har spillere i den klasse og vil være sårbare uanset hvad, fordi de afgørende spillere. Men vi kan ikke ride på to heste op til en slutrunde, men må prioritere og satse på at have en i baghånden, der kan gøre det så godt som muligt på Eriksens plads, hvis det skulle ske.

- Vi er bagefter, når det gælder at sprinte også op i et pres. Det er hastigheden i løbene og farten i pasningerne, der kommer som et chok for mange danske spillere, når de møder spillere på absolut topniveau. Her er vi bagefter de allerbedste i Europa, mener landstræneren.

Det sagde han på et seminar for sportsjournalister før VM-slutrunden i Rusland, hvor Danmark er i pulje med Peru, Australien og de tidligere verdensmestre fra Frankrig.

Han nævnte hverken Andreas Christensen, Jannik Vestergaard eller Pierre Emile-Højbjerg ved navns nævnelse, da han talte om det danske landsholds forvandling i VM-kvalifikationen. Kun inddirekte.

- Vi var lidt naive i starten og det har vist sig, at erfaring har hjulpet på de forsvarsfejl, vik begik i starten. Og sådan vil det også være under VM. Spillere må lære, at uanset om de spiller for Chelsea eller Real Madrid så bliver de klogere for hver fejl, de laver, sagde Hareide, der blev spurgt, om han er bekymret for den skade som Simon Kjær har pådraget sig hos Sevilla.

- Jeg er altid bekymret, når nogen er skadet. Men Kjær skal med os til VM og jeg tror på, at han er så erfaren, at han har styr på det, siger Hareide.

Han gjorde meget ud af understrege, at Danmark har fokus på at være bedst i Norden før Danmarks testkampe på Friends Arena i Stockholm mod Sverige den 2. juni som optakt til VM-generalprøven mod Mexico i Parken den 9. juni.

- Sverige forsvarer sig meget tæt i kæderne og kan lide at ligge lavt, og det er en god øvelse for os at forsøge at bryde sådan et hold ned, og de spiller måske endda endnu mere direkte end os. Mexico er en modstander á la Chile og Peru, som vi skal møde i den første kamp, siger nordmanden.

VM-truppen udtages 14. maj og 23. maj samles spillerne i Helsingør, hvor alle spillere udstyres med GPS for at vurdere deres form.

- Der er ingen tvivl om, at vi vil have fokus på dødbolde mod Peru, fordi de samlet er ti centimeter lavere end os og vi så også, hvad Jonas Knudsen i testkampen mod Chile kunne bedrive med sit lange indkast, så vi har da en fysisk fordel mod dem, sagde han.