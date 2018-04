KOMMENTAR:

Josep Guardiola var af forståelige grunde godt gal i skralden, da han gik ud til pausen på Etihad under CL-braget Manchester City og Liverpool.

Den koleriske og evigt plaprende spanske dommer Antonio Mateu Lahoz og hans assistenter havde annulleret et korrekt City-mål til 2-0. Dommerne have overset, at bolden kom fra den tidligere City-spiller James Milners lår, da bolden strøg retur mod Liverpool-målet, hvor Leroy Sane sagde tak og scorede et regulært mål. Troede han.

Guardiola blev sendt op på tribunen som straf for sine udfald mod dommeren og City faldt sammen som et korthus i bestræbelserne på at hente Liverpools forspring på 3-0 fra den første kamp.

Al den palaver kunne være undgået, hvis video-systemet VAR, som det praktiseres i italiensk og tysk fodbold var blevet indført i Champions League. Denne skribent er ikke fortaler for systemet, for der har været horrible scener både i italiensk og tysk liga-fodbold, fordi ingen vidste om selv et helt regulært mål var godkendt og alle mulige og umulige situationer er blevet tjekket, så kampenes flow, tilskueroplevelsen og kærligheden til spillet er gået fløjten. For mange dommere har mistet troen på egne øjne og er blevet presset til at at gå ud og kigge skærm, selv om der intet var at se.

Sandheden er jo, at selv om det er godt se video, så skal der stadig skønnes ud fra tv-optagelserne og skønnet kan derfor stadig være forkert. Og så er der i stedet gået irriterende og ødelæggende tid med det.

VAR-systemet skal bruges ved VM i Rusland og man kan frygte et helvede på jord, hvis dommerne og Fifa ikke holder sig til situationer som den på Etihad, hvor det er en helt fatal og kampafgørende fejlkendelse, der skal rettes op på. Det må ikke blive sådan, at usikre og uerfarne dommere fra Saudi-Arabien, Iran, Usbekistan, Gambia og El Salvador kommer til at løbe i fast rutefart ud for at se tv-klip ved sidelinjen. Fifa har samtidig med giftkrisen mellem England og Rusland meget belejligt for første gang siden 1938 undladt at udtage britiske dommere til en VM-slutrunde - til fordel for de nævnte landes repræsentanter.

Det lugter.

Mon ikke en erfaren britisk dommer placeret på baglinjen havde opdaget Milners oplæg til Sane uden video?