Nordøstfyn: Red Barnet har truet med at opsige aftale med Kerteminde Kommune om "Plads til Alle"-samarbejdet, fordi kommunen efterhånden har barberet deres del af aftalen for langt ned. Hvad, der startede med 57 timer om ugen betalt af kommunen, er nu ifølge et aktuelt jobopslag nede på 29,5 timer.

Truslen gør indtryk på politikerne, erkender den nytiltrådte formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Hans Luunbjerg (V).

- Vi vil meget gerne beholde samarbejdet med Red Barnet, understreger han.

- Men vi kan ikke bare lige give flere timer til samarbejdet, for den besparelse, der er foretaget, står der et enigt byråd bag.

Derfor har udvalget nu bedt den styregruppe, der står bag samarbejdet, om at tage en snak med Red Barnet.

- Kort fortalt, så går den snak ud på at finde ud af, hvor få timer de kan nøjes med for alligevel at få det til at fungere. Vi skal finde et punkt, vi kan mødes på, hvor vi får en besparelse, men samtidig kan opretholde samarbejdet i "Plads til Alle", forklarer Hans Luunbjerg.