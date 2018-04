Bøder på op til fire procent af omsætningen for at snyde forbrugerne i EU er helt ude af proportion.

Det mener Dansk Erhverv, efter at EU-Kommissionen onsdag har fremlagt et nyt udspil, der skal styrke forbrugerne over for store selskaber.

- Et bødeniveau på fire procent af omsætningen i de berørte lande er helt ude af proportion, siger chefkonsulent Bo Dalsgaard fra Dansk Erhverv.

- Det vil betyde, at virksomheder må lukke, siger han.

Bo Dalsgaard mener ikke, at "tårnhøje bøder" vil give en bedre håndhævelse af reglerne i de EU-lande, der i dag ikke prioriterer området.

- I stedet straffes virksomhederne ekstra hårdt i lande som Danmark, som i forvejen har et højt håndhævelsesniveau, siger chefkonsulenten.

- Det rammer heller ikke de netbutikker uden for EU, som snyder med reglerne, siger han.

Til gengæld er Dansk Erhverv meget tilfreds med EU-forslaget om et stop for at returnere varer, der har været brugt mere end nødvendigt for at prøve dem.

- Vi er glade for, at EU-Kommissionen lægger op til et opgør med retten til at returnere brugte varer, siger Bo Dalsgaard.

- Den påfører netbutikkerne - især de små og mellemstore - en urimelig økonomisk byrde. Og det har intet at gøre med forbrugerbeskyttelse, siger han.