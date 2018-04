Debat: Uværdigt at afvikle de ældres fristed

Var I klar over, at vores kommune har en Værdighedspolitik, som blev vedtaget i 2016?

Det synes som om, kommunen ikke selv er klar over dette, for så ville de vel ikke fortsat handle så uværdigt. Her tænker jeg specielt på den igangværende proces med at få fjernet de selvhjulpne ældre fra Aktivhuset. Sært, at det slet ikke er gået op for vores politikere, at de her griber ind i et område, hvor den eneste reelle besparelse på ældreområdet kan findes. Ved at aktivere de selvhjulpne f.eks. med vedligeholdende træning, håndarbejde, samvær m.m. kan man rykke tidsgrænsen for, hvornår de bliver plejekrævende. Det er jo der, og kun der den reelle besparelse findes og ikke ved hovedløse centraliseringer, kørselscirkus og lign.

Gad vide hvem der er ansvarlig for beslutningen om, at kommunens demensafdelinger er flyttet til Aktivhuset?

Det er jo en af de mest idiotiske beslutninger, der er kommet fra den kant, og det siger ikke så lidt. Nu tromler man så ind over et værdifuldt og velfungerede fristed for de selvhjulpne, som langsomt, men sikkert er ved at blive afviklet. Samtidig fjerner man også motivation og virkelyst for det stor antal frivillige, som i en årrække har sikret driften af Aktivhuset.

Det vil også udmønte sig i et tab for kommunen. Det er simpelt hen ikke i orden og det er ekstremt UVÆRDIGT.

De demente skal bestemt have det godt, men da ikke på bekostning af andre.

Brugerrådet i Aktivhuset har forsømt at kæmpe for de mange brugeres forventninger og rettigheder. Formanden udtaler til Fyns Stiftstidende, at han træder vande, det skal jo nok hjælpe!