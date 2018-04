Dommer og nævninge i Østre Landsret slog onsdag fast, at en 27-årig drabsmand bevidst skød sin gravide ekskæreste i kroppen og efterfølgende påkørte hende med sin bil i Snøde i 2016. Drabsmandens påstand har været, at ét at to skud var et vådeskud, og at han ikke påkørte sin ekskæreste. Et krav om erstatning til de efterladte forældre blev også behandlet.