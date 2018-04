Kloden rundt

Indien: Indiens premierminister, Narendra Modi, vil torsdag føre an i en faste, der skal vare hele dagen. Fasten kommer som et modsvar på en fem timer lang faste, som det rivaliserende Kongresparti gennemførte mandag. Fasterne er en del af den voksende kamp mellem Modis regerende parti, Bharatiya Janata Partiet, og Kongrespartiet. Kongrespartiet mødte dog kritik, da billeder blev delt på sociale medier, hvor topmedlemmer skovler mad i sig kort før fastens begyndelse. Derfor har medlemmer fra premierministerens parti angiveligt fået instrukser på at undgå at spise på offentlige steder frem mod torsdagens faste. (ritzau/AFP)