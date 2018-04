Danske Spil siger ja tak til øget ansvarlighed på spillemarkedet

Replik: Spil er underholdning, og det skal være sjovt at spille, men der er intet spil uden ansvar. Det er vi helt på det rene med hos Danske Spil. Derfor kunne vi ikke være mere enige i de forslag om at begrænse bonusser, som Jesper Petersen (S) og Dennis Flydtkjærs (DF) kommer med i deres kronik om spillemarkedet i Danmark tirsdag den 10. april.

Hos Danske Spil har vi taget nogle bevidste valg omkring bonus. Vi har begrænsninger på, hvor store bonusser vi giver, og vi udvælger ikke enkeltpersoner, der får bonusser. Det er vi glade for, men det hjælper meget lidt, hvis du som problemspiller har 40 andre muligheder for at få en bonus på helt op til 10.000 kr. hos en anden aktør - og det har man lige nu.

Især på casinomarkedet i Danmark har kapløbet om at tilbyde den største bonus stået på længe. Det vil Danske Spil ikke være med til, og vi deler bekymringen fra skatteordførerne over den aggressive udvikling der er på bonus. For spillebonusser er en af de få ting, som både ludomanibehandlingssteder, psykologer og forskere kan blive enige om er stærkt problematiske. For den helt almindelige spiller betyder det ikke det store, men for de sårbare personer, der desværre også findes på spillemarkedet, er bonusser en af de ting, der kan kickstarte ludomani eller give folk med spilleproblemer et tilbageanfald.

Det bør vi som branche ikke sidde overhørig. Da vi traf vores valg omkring bonusser, satsede vi på, at vi kunne hjælpe med at trække markedet i en mere ansvarlig retning. Det er endnu ikke lykkes. Vi har også i flere omgange forsøgt at samle branchen, så vi kunne diskutere fælles bonusregler. Det har der heller ikke været interesse for. Derfor ser vi meget positivt på de to ordføreres forslag om øget regulering på bonusområdet. Vi har brug for spilleregler, der hjælper os med at passe på de sårbare spillere, og vi har brug for dem nu.