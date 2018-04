Pernille Vermund vil ikke dirigere danskernes liv

Nye Borgerlige er et nationalsindet parti. Det nationale værdifællesskab binder os danskere sammen som et folk. Det betyder, at vi er parate til at dele med hinanden og drage omsorg for hinanden, selv om vi hverken er i familie eller kender hinanden personligt. Men jeg kan se, at det nationale værdifællesskab er ved at glide os af hænde, fordi politikerne gennem 35 år har ladet udlændingepolitikken ligge uløst hen. Værdifundamentet skrider under os.

En af grundpillerne i vores værdifælleskab er tilliden mellem danskerne. Det er tilliden, der gør, at vi er gode til at handle med hinanden, at vi kan indgå aftaler og regne med, at de bliver overholdt, at vi kan færdes trygt ude i samfundet og tør tage chancer og forfølge vores håb og drømme.

Tilliden har gjort os rige, frie og trygge. Hvis tilliden mellem danskerne svækkes, bliver vi fattigere, mindre frie og mere utrygge. Det er det, der er ved at ske. Og flygtninge- og udlændingepolitikken har meget med det at gøre.

Vi har gennem snart 40 år lukket 100.000vis af mennesker ind i vores land, som ikke deler vores værdier, og mange kommer aldrig til det. Politikerne troede naivt, at de tilrejsende med tiden ville blive som os og tage vores værdier til sig. De tog grusomt fejl. Det er altafgørende for mig og Nye Borgerlige, at vi sætter politikerne stolen for døren. Udlændingepolitikken skal løses fra bunden. Ikke flere lappeløsninger som blot betyder, at det bliver langsomt værre for hvert år, der går. Vi har derfor tre ufravigelige krav til enhver, der vil være statsminister med vores støtte. 1. Der skal indføres et asylstop. 2. Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til statsborgerskabet. 3. Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom.

Det er ufravigeligt, for vil politikerne ikke gribe fat om nældens rod og vende udviklingen, så forsvinder det trygge og frie samfund, som vores børn skal vokse op i. Og uden friheden og trygheden kan resten være lige meget. For når de goder, vi som danskere har valgt at dele solidarisk med hinanden, skal deles med mennesker, der vender ryggen til vores værdier, så kan det tillidsbaserede værdifællesskab ikke bestå. I stedet udvikler samfundet sig med mere statslig kontrol, flere love og regler, mere central styring og mindre lokal selvbestemmelse. Politikerne på Christiansborg overtager den samlende rolle, som det folkelige fællesskab havde før.

Det var unikt dansk, at velstanden i Danmark blev skabt nedefra af driftige danskere, der ofte slog sig sammen i frivillige fællesskaber for at producere og opbygge demokratiske organisationer og foreninger for at kunne i løfte i flok. Og det udviklede tilliden mellem mennesker.

I takt med at staten fylder mere, lovene og reglerne bliver flere og mere komplicerede, i takt med at politikerne vil styre og dirigere helt ned i detaljen, mister vi det unikke i det tillidsbaserede fællesskab, der gjorde os rige og gav os friheden. Det bekymrer mig. Det er den bekymring jeg har, når jeg ser på mine tre drenge. Det er det, der har fået mig til at engagere mig i politik.

Jeg er ikke en politiker, der vil forsøge at dirigere danskernes liv ved at lave endnu flere love og regler. Jeg ønsker tværtimod at politikerne skal bestemme mindre og danskerne meget mere selv. Derfor lover Nye Borgerlige heller ikke at løse alle danskernes problemer med flere af skatteydernes penge, flere puljer, særordninger og tiltag. Vi lover derimod, at dem, der kan selv, skal have flere muligheder, og at dem, der ikke kan selv, skal have bedre hjælp. "Mindre Stat - Mere Menneske" kalder vi den vision. En vision om igen at få styrket virkelysten, innovationen og det nationale værdifællesskab. Staten, lovene, reglerne og centraliseringen skal fylde mindre. De nære samfund, de frivillige fællesskaber, de danske familier og de produktive og virksomme mennesker skal have bedre plads og større frihed til at udvikle sig. Et eksempel er vores forslag om helt at lukke de kommunale jobcentre. De koster tre milliarder kroner om året i administration alene, og de skaffer blot et lille fåtal i arbejde. Til gengæld generer de rigtig mange mennesker, som umyndiggøres i et hav regler, som kun få kan se meningen med. Man kan med rette spørge, hvem er jobcentrene til for? Er det for de ledige og udsatte borgere, eller er det kun til gavn for dem, der arbejder der, eller er de til for at tilfredsstille DJØF'erne i København i de statslige styrelser?

I stedet for jobcentrene vil vi give 5.000 kroner til den ledige, som vedkommende kan bruge til at købe professionel hjælp til at finde et arbejde. De 5.000 kroner udbetales først, når den ledige har fået arbejde. Altså 'no cure - no pay'. Det er et eksempel på, hvordan vi vil vise tillid i stedet for at kontrollere danskerne. Vi vil give den enkelte større frihed til at være herre i eget liv og gøre op med det offentlige formynderi. På samme måde kan man mange andre steder skrælle lagene af kontrol og regler væk, så fokus kommer tilbage på kerneydelser. Et tillidsbaseret samfund betyder nemlig også respekt for den faglighed som skolelæreren, sygeplejersken og sosu-assistenten så gerne vil bruge i sit arbejde, men som politikere og djøfere i dag hegner ind i mistillid af regler og kontrol.

Jeg og alle andre i Nye Borgerlige er mennesker med borgerlige holdninger. Vi føler kærlighed til vores land og respekt for de mennesker, der har skabt velstanden og sikret vores frihed. De fleste af os ville helst være fri for at skulle ind og sidde på Christiansborg. Men vi er bekymrede for, at hvis vi ikke står fast nu, så vil det Danmark, som vi voksede op i, ikke vil være der længere, når vores børn bliver store. Det er nu, der skal gribes fat om nældens rod - ellers bliver det for sent.