For at få så mange tilskuere som muligt til ultraløbet Route-66 udlodder arrangørerne nu en flaske vin til den, som tager det bedste billede af løbet.

Ærø: Kom og vær tilskuere, lyder opfordringen fra hovedarrangør bag det 66 kilometer lange ultraløb Route-66, Kurt Andersen.

Som ekstra lokkemiddel til tilskuerne af løbet, som har premiere lørdag den 14. april, er der en flaske vin på højkant. Alt du skal gøre er at tage et billede af løbet og indsende det via et link, du finder på deres Facebook-side Ultraløbet Ærø Route 66, det oplyser Kurt Andersen.

- Vi vil rigtig gerne have ærøboerne ud på ruten for at støtte løberne og bakke op om løbet, siger Kurt Andersen, der løber bag feltet og danner bagtrop.

Der er i skrivende stund tilmeldt 58 løbere, hvoraf hovedparten er mellem 50 og 59 år. Tilmeldingsfristen er den 12. april klokken 23.59.

For at stable det 66 kilometer lange løb på benene og sørge for at det kommer til at forløbe planmæssigt og sikkert, er der i alt 17 mennesker tilknyttet.