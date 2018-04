Erhverv i Gadeplan begyndte som et projekt på tværs af fire kommuner. Efter tilbagemeldinger opretter de nu et forløb kun for ærøske virksomheder med undervisning på Ærø.

Ærø: Det kommunale udviklingsforløb for virksomheder Erhverv i Gadeplan opretter et nyt forløb til oktober kun for ærøske virksomheder med undervisning på Ærø. I øjeblikket består forløbet af virksomheder fra Ærø, Svendborg, Langeland og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Det skal nu ændres på baggrund af de tilbagemeldinger, Ærø-virksomhederne kom med på et møde i marts. Det fortæller Ane Katrine Vig fra Turist- og Erhvervskontoret på Ærø

- Virksomhederne fortalte, at de ønskede et lokalt forløb, så de ikke skulle bruge tid på at rejse til eksempelvis Faaborg eller Svendborg, siger Ane Katrine Vig.

Inden det blev besluttet, at lave et lokalt forløb, havde 13 ærøske virksomheder tilmeldt sig, kort efter ændringen kom det tal op over tyve, fortæller Ane Katrine Vig, der forventer endnu flere tilmeldinger.

- I og med at forløbet nu ligger i oktober, så vil det være muligt for flere virksomheder at sætte tid af, da mange ærøske virksomheder er relateret til turisme og derfor har højsæson hen over sommeren, forklarer Ane Katrine Vig.