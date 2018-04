Nyborg: De er plane, så de ikke larmer, når bilerne kører over. De er ru, så man ikke falder. Og så giver de en smuk flade med farvespil og mønster.

Det er i hvert fald meningen med de sten, der efter planen skal være belægning på Torvet i Nyborg - eller rettere sagt på turneringspladsen foran rådhuset. For det nye torv er jo en del af slotsprojektet, der handler om at synliggøre Danmarks middelalderhovedstad, Nyborg.

Foreløbig bliver der lagt en prøve på belægningen foran den tidligere politistation i Stendamsgade.

- Vi håber, at folk vil tage herhen og prøve at køre eller gå på belægningen og få et indtryk af, hvordan det lyder, når bilerne kører over, siger arkitekt Peter Holm, der arbejder for både kommunen og Østfyns Museer.

I Kerteminde har der været en masse palaver, efter de trafikerende veje ved den såkaldte renæssancehavn blev belagt med brosten med det resultat, at støjen fra trafikken steg mærkbart.

Den fejl vil man forsøge at undgå i Nyborg, og derfor gør eksperterne sig umage med at finde den rette belægning til den 5000 kvadratmeter store plads, hvor biler, gående, legende og cyklende skal deles om pladsen.

Tirsdag morgen gik folk fra Anlægsgartner Birkely i gang med prøvestykket i Stendamsgade, og ved middagstid samledes arkitekter, ingeniører og andre fra kommunen for at diskutere resultatet. På det tidspunkt havde anlægsgartner Christian Struck allerede lavet et så stort stykke, at man kunne få fornemmelse af det sindrige mønster, stenene skal danne på Torvet.

Det er nok vigtigt, at man skynder sig til Stendamsgade for at se og høre den nye belægning. For allerede onsdag 18. april holder kommunen borgermøde om lokalplanen for Torvet. Mødet finder sted på Bastionen fra klokken 19-21.

Arbejdet med at skabe og anlægge torvet og de andre uderum omkring slottet er lagt i hænderne på to landskabsarkitekt-firmaer: Schønherr og Schull.