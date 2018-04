Det må ikke være billigt at snyde, siger EU-kommissær, der vil styrke forbrugerne over for store selskaber.

Bøderne for at krænke forbrugernes rettigheder i EU skal sættes op, så de virker mere afskrækkende.

Virksomheder skal således kunne idømmes bøder på op til fire procent af deres årlige omsætning i hvert EU-land, hvor de har brudt loven.

Det er et af forslagene i et udspil til en "ny aftale for forbrugerne", som EU-Kommissionen foreslår onsdag.

Samtidig skal de europæiske forbrugere have bedre og mere ens muligheder for at gå sammen i gruppesøgsmål for at få erstatning, når de er blevet snydt.

EU's forbrugerkommissær, Vera Jourova, siger, at forbrugerne skal styrkes over for de store selskaber.

- Større virksomheder er ikke bange for at snyde på grund af de nuværende sanktioner, siger Jourova.

- Det må ikke være billigt at snyde i EU-landene, siger hun.

Udspillet kommer i kølvandet på den store dieselskandale. Her har snydesoftware fået millioner af dieselbiler til at fremstå mere miljøvenlige, end de er.

Volkswagen har efterfølgende måttet punge ud med milliarder af dollar i USA, mens straffen i Europa skal opgøres i få millioner euro.

- Det er intet i sammenligning med, hvad Volkswagen har betalt i USA, siger Jourova.

Men den nye europæiske mulighed for kollektive søgsmål vil dog være markant anderledes end den amerikanske, lyder det fra EU-kommissæren.

Hensigten er således ikke at åbne en ladeport for advokatfirmaer, der vil rejse alle mulige sager.

Muligheden for at rejse kollektive søgsmål på forbrugernes vegne skal forbeholdes for eksempel forbrugerorganisationer.

Vera Jourova siger, at det skal give mere retfærdighed for forbrugerne. Ikke mere forretning for advokaterne.

EU-udspillet rummer også godbidder til virksomhederne.

Forbrugerne skal således ikke længere have mulighed for at returnere en vare, hvis den har været brugt mere end nødvendigt for at prøve den.

Til gengæld skal forbrugerne i EU beskyttes bedre og mere ens mod aggressiv og vildledende markedsføring.

Alle forbrugere skal således have ret til at kræve erstatning eller ophæve kontrakten, hvis de er blevet vildledt, fremgår det af EU-udspillet.

Her er der i dag vidt forskellige regler rundt omkring i medlemslandene.

Der skal også være mere gennemsigtighed, når man handler på nettet, mener EU-Kommissionen.

Hvis en virksomhed har betalt for at ligge højt i en søgning, skal det fremgå klart af søgeresultatet, hedder det i udspillet.

Det skal også være klart, hvem der sælger en vare, så man ved, om man er beskyttet af forbrugerrettighederne eller ej.

EU-udspillet skal nu diskuteres med medlemslandene og Europa-Parlamentet.