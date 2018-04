Middelfart: Uanset om det er til lands, vands eller på fire hjul, kan det tilsyneladende ikke få lov at stå i fred for de langfingrede. Ejerne af henholdsvis et hus, en bil og en båd i Middelfart må således konstatere, at de er blevet udsat for tyveri i løbet af de seneste dage.

Først gik det ud over en Audi A4 på Stationsvej, da en eller flere gerningsmænd knuste bagruden på bilen på et tidspunkt mellem klokken 20 mandag og klokken 13.40 tirsdag. Handskerummet blev desuden brudt op, ligesom to dæk punkterede, inden man stak af med musikanlægget fra bilen.

I nærmest samme tidsrum - fra klokken 17 mandag til klokken 10 tirsdag - blev en 14 fods hvid jolle af mærket Askeladen stjålet med tilhørende påhængsmotor af mærket Mariner. Ifølge politirapporten lå jollen i vandet og var fortøjet til en bro nær Teglgårdsvej i Middelfart.

Og senest onsdag (den 11. april) klokken 3.28 gik det ud over et privat hjem på Elmegade i Middelfart. Her brød en mand, som beskrives til at være et sted mellem 20 og 30 år, cirka 180 meter høj og almindelig af bygning samt iført sort tøj, ind ved at bryde kælderdøren op - og han slap væk med en guldring samt stenbuk-figur, oplyses det.