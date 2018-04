Handelsliv

Danmarks næststørste indkøbscenter mærker også konkurrencen fra internethandel. Derfor ændres strategien, så du fremover skal få lyst til at bruge mere tid, når du shopper. Events, legepladser, børnepasning og en forvandling, der skal gøre Rød Gade til en "Food Avenue" med 10-15 restauranter er Rosengårdcentrets bud på at trække kunderne væk fra nettet og ind på de 100.000 kvadratmeter under tag. I spidsen for forvandlingen er en blot 33-årig tysker.

Ørbækvej: Påskelørdag var der parkeringskaos på de 3000 pladser ved Rosengårdcentret på det, der blev årets til dato bedste handelsdag, og i 2017 rundede besøgstallet for første gang 7 millioner gæster på et år - endda 7,1 millioner. Så Danmarks næststørste indkøbscenter lever og har det godt.

Men det tysk-ejede center mærker - som resten af branchens fysiske butikker - presset fra en eksploderende internethandel. Dagene med lange ventelister fra butikker, der gerne ville ind og have lokaleplads på Ørbæbvej, er talte. I stedet må centeret finde sig i tomme lokaler i to-tre procent af lejemålene som en del af en ny virkelighed. Så mens kunderne spadserer rundt i de mange handelsgader og gør deres indkøb, er en ny strategi i al stilhed ved at blive rullet ud. En strategi, der skal fastholde Rosengårdcentret som et handelsmekka mange år fremover.

Det handler om at gøre shopping til en oplevelse for hele familien ved at skabe et miljø og nogle faciliteter som kan få kunderne til at blive længere. Og ser man på centrets facebookside, fornemmer man allerede en flig af de nye tider. Det bugner med planlagte events - blandt andet et ni meter langt piratskib, som skal få børnene til at hygge sig i de kommende uger.

I spidsen for forvandlingen er centermanager Tim Mayer. Han har været ansat hos ECE siden 2011 og har haft rollen som centerleder flere steder, før han for kort tid siden er landet i Odense, hvor den 33-årige tysker dermed har fået ansvaret for et top-fem-center i ECE-koncernen og dermed står over for karrierens hidtil største udfordring.

- Indkøbscentre som Rosengårdcentret har stor fokus på modebutikker med tøj og sko. Det er også noget af det, der handles allermest online. Vi vil fortsat have modebutikkerne som en central del af vores udlejning, men for at konkurrere med nethandlen, skal vi give folk oplevelser, så de fortsat kommer til os, siger han.

Bevæger man sig ned i Rød Gade vil man se, at arbejdet med at forvandle Rosengårdcentret er sat igang.

- Rød Gade skal blive til en "Food Avenue" med restauranter. Vi forventer at 10-15 madsteder skal åbne her. Nogle af dem flytter fra andre steder i centret. Nogle bliver nye lejere, siger han.

Tim Mayer fortæller, at restaurantoplevelsen er en vigtig del af den nye strategi i de 12 lande, ECE-koncernen driver indkøbscentre.

- Tidligere har man mest haft fokus på fastfood. Folk er kommet i centret, har købt ind og fået lidt at spise undervejs. Nu ændrer vi butikssammensætningen, så man får mulighed for at få at blive her længere og få en god spiseoplevelse. Det betyder ikke, at fastfood forsvinder. Det skal være her og supplere udbuddet, siger Tim Mayer.

Børnepasning er et andet vigtigt element.

- Det skal være hyggeligt at handle ind, og derfor kommer vi til at tilbyde gratis børnepasning, mens forældrene kigger på butikker. Vi skal også have flere legepladser og en 3D-vejfinder, så man får lyst til at gå på opdagelse i centret, når man er her, siger Tim Mayer.

Forvandlingen af Rød Gade er gået igang, og første del forventet færdigt i første kvartal af 2019. Det indebærer som nævnt ny placering til nogle af de eksisterende forretninger i gaden, mens madsteder som Sunset Boulevard og Pizza Pizza bliver nye lejere i Rød Gade.

- Der bliver også fokus på bedre siddeområder, så man flere steder kan få sig en pause. Endelig fortsætter vi den fokus på arkitekturen i centret, så det er behageligt at bevæge sig rundt for at handle, siger Tim Mayer.

På eventsiden vil torveområdet, hvor blandt andet juleforestillingen i mange år fandt sted, få en renæssance. Der er plads til 400 publikummer, og Tim Mayer har ikke mindst kig på sommerens VM-slutrunde i fodbold.

- To af Danmarks kampe spilles i vores åbningstid, så jeg er ved at undersøge, om vi kan få en storskærm, så man kan se fodbold og handle på samme tid, siger Tim Mayer.

For Rosengårdcentret skal være et moderne indkøbscenter, der tager hensyn til kundernes liv og behov.