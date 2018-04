Portræt

33-årige Tim Mayer har altid været interesseret i detailhandel. De seneste syv år har han arbejdet som centermanager for ECE-koncernen med udstationeringer i Berlin, Basel, Hamborg og Bavaria. Nu har han slået sig ned i Munkebo, hvor han venter på at hustruen Sophie og datteren Noé gør ham selskab.

Da Tim Mayer var dreng, holdt han med Borrossia Dortmund i fodbold. Det tyske storhold i de skriggule trøjer gjorde det rigtigt godt i midten af halvfemserne, og en dag fik Tim mulighed for at se holdet træne. Han stod ved hegnet ind til træningsbanen og var klar med pen og papir for at få autografer af sine største idoler. Én af de svungne underskrifter, han fik med sig hjem til byen Dienslagen 75 kilometer fra Køln, stod der "Flemming Povlsen" på. Danskeren spillede nogle af sine bedste sæsoner i Dortmund, og den dag i dag er Mayer fan af såvel Dortmund som den tyggegummispisende angriber fra Aarhus.

Hygger med familien i weekenderne

Så da Rosengårdcentrets nye centerchef hører, at Povlsen faktisk har været ansat i OB som assistenttræner for et par sæsoner siden, får han ekstra lys i de ambitiøse øjne. For tænk, hvis man kunne lokke Povlsen til Rosengårdcentret, når Danmark til sommer skal spille VM-kampe. Idéerne og dedikationen sprudler fra den unge tysker, der for blot to måneder siden rykkede ind i Munkebo, hvor han har lejet sig til et fynsk domicil som sin base for jobbet i Danmarks næststørste indkøbscenter. Han bor der alene, men inden længe følger hustruen Sophie og datteren Noé på to-et-halvt år efter. - Jeg arbejder rigtigt meget i hverdagene lige nu. Jeg når ikke meget andet. I weekenderne rejser jeg så hjem til familien, hvis de ikke kommer herop. Vi holdt påske i Odense, og det var dejligt. Vi fik muligheden for at se lidt af byen, og vi var blandt andet i Arkadens Food Market. Det sted kunne jeg godt lide. Der er en god stemning, siger Tim Mayer.

Detailhandel i blodet

Han har haft detailhandlen i blodet så længe, han kan huske og havde som helt ung job hos såvel Burger King som Olivia (tysk tøjmærke). Han var på college i USA, studerede i Holland og har været ni måneder i Peru. Og da han var færdig med sin bacheloruddannelse, tog han på jobmesse og mødte ECE-koncernen, hvor han fik job som center-trainee. Et job han hurtigt fik opgraderet til centerchef i et mindre butikscenter i Berlin med 15 lejere. Siden er turen gået til schweiziske Basel, omkring ECE-hovedkontoret i Hamborg til sydtyske Bavaria og nu altså Odense, hvor han står overfor karrierens hidtil største udfordring. Danmark hører til koncernens fokusområder, og Rosengårdcentret er blandt de fem største i ECE-familiens 199 indkøbscentre. - Jeg kan godt lide at have kontakt til mange mennesker, så samarbejdet med alt fra lejere til rengøring og security er spændende. Samtidig gør jeg meget ud af at sætte mig ind i det område, jeg kommer til. Der er de sociale medier vigtige. Her kan man se, hvad der rører sig og finde mulige samarbejdspartnere, siger Tim Mayer.

Omrejsende centerchef