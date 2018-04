Dagligvarehandel

Fredericia Kommune bekræfter over for Fredericia Dagblad, at der er modtaget byggeansøgning til en ny dagligvarebutik på adressen. Nedrivningstilladelsen er givet. Byggetilladelsen der ikke udstedt endnu. Den behandles i øjeblikket.

Grunden ejes af et ejendomsudviklingsselskab med base i Aarhus og på Frederiksberg.

Vi har tidligere skrevet, at norske Dagrofas kæde Meny har vist interesse for et indtog i Fredericia. Via en projektudvikler søgte de for et par år siden Fredericia Kommune om klargøring af lokalplangrundlaget og dermed om lov til et supermarked på hjørnet.

Opdateres ...