Onsdagsord: Rose tager stilling - hun har valgt ikke at blive konfirmeret

onsdagsord

Med barn eller børn i konfirmationsalderen kommer også næsten automatisk en slags evaluering af kampen indtil videre. Hvad er det for et ungt menneske, man er ved at sende ud i verden? Hvad gjorde man godt og knap så godt? Og er der tid til og mulighed for forbedring?

Siden Rose kom til verden har et af mine grundprincipper for hendes opdragelse været at lære hende at tage stilling - at vælge til og fra. Dels fordi jeg selv synes, at det kan være ekstremt svært, og selvfølgelig også fordi det kan hjælpe hende fremadrettet at være i stand til at prioritere og tage stilling - og at stå ved de beslutninger, hun har truffet.

“ Hendes begrundelse er, at hvis der findes en gud, så vil han hellere se hende bekende sin tro til hverdag end i kirken en søndag i april i en kjole, hun kun får brugt en enkelt gang

Resultatet af den opdragelse har blandt andet været, at Rose har valgt, at hun ikke vil konfirmeres. Hendes begrundelse er, at hvis der findes en gud, så vil han hellere se hende bekende sin tro til hverdag end i kirken en søndag i april i en kjole, hun kun får brugt en enkelt gang. Beslutningen kan ikke have været nem at træffe da Rose går på en kristen skole - og er den eneste i sin omgangskreds, der ikke skal konfirmeres. Jeg har ikke tilbudt en nonfirmation i stedet, men hun har kunnet vælge mellem konfirmationen eller en længere rejse med mig til sommer.

Så vi skal på dannelsestur til Grækenland til sommer. I juli måned er det planen, at vi skal besøge stedet for Johannes åbenbaring, på rundrejse i den græske mytologi blandt meget andet gennem et nøje planlagt øhop. Vi skal på vandring i bjergene og bade i vandfald, besøge klostre og Pythagoras' føde-ø.