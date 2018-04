Svendborg/Skarø: Kraftig østenvind og færgesejlads til Skarø er to uforenelige størrelser.

Det er årsagen til, at færgen Højestene to gange onsdag - klokken 11.35 og klokken 13.45 - måtte sejle forbi den sydfynske ø uden at sætte passagerer af.

Ifølge Hans Søby, der er havnemester i Svendborg, har vinden skylden.

- Når det blæser kraftigt fra øst, er det for risikabelt at lægge til på Skarø. Færgen skal lave et kraftigt drej for at komme i havn, og den risikerer at blæse væk fra kajen og over i enten molehovedet eller en banke, siger han.

Henrik Theisen, der er kaptajn på færgen, var der to passagerer, som måtte se deres påtænkte destination Skarø forsvinde i horisonten, og om det bliver til flere i løbet af dagen, tør han ikke sige.

- Det er helt op til vejrguderne. Vi følger situationen nøje, siger han, mens havnemester Hans Søby understreger, at der ikke har været fare på færde.

- Vi lader bare være med at lave noget, der kan lave skader på havnen eller båden, siger han.

Det er i øvrigt svært at sige noget entydigt om hyppigheden af kraftig vind fra øst.

- Nogle år ser vi det slet ikke, mens det andre år kommer som perler på en snor, siger Hans Søby.

Og 2018 er så tilsyneladende et af de trælse år, eftersom Højestene også i marts flere gange var tvunget til at ignorere Skarø.