Bogense: Siden tirsdag morgen i sidste uge har en nu efterhånden stærkt medtaget Volkswagen holdt parkeret lige foran Fakta i Adelgade. Hver morgen kan forbipasserende notere sig, at der er udøvet ny hærværk på bilen, og den skæmmer i den grad bybilledet, mener Christina Ebsen, som er butikschef i Fakta.

- Politiet har fortalt, at det er en ældre dame, som har fået stjålet sin bil. Hun skal selvfølgelig have en chance for at afhente den, men det må meget gerne ske snart. Folk er trætte af, at den står her, og der ligger glasskår overalt. Hvis hun ikke selv kan få den fjernet, mener jeg, at politiet må komme med et fejeblad, siger Christina Ebsen, som har hørt, at det er unge mennesker som står bag hærværket efter solnedgang.

Også formand for Bogense Handelsstandsforening Per Maegaard er ærgerlig over situationen.

- Alle i byen er trætte af den. Personerne, som stjal bilen, har kørt race i den, og med al den hærværk, vil jeg vurdere, at bilen er totalskadet. Det er rigtig ærgerligt at se på, men det koster penge at få den fjernet, og hvem skal betale regningen?, spørger Per Maegaard.

Ifølge politiet er det ejerens ansvar at fjerne bilen, så foreløbig bliver den altså holdende.