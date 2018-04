Tak til Bjarne Hilmersson, medlem af Ældrerådet, der i et læserbrev 11. april påpeger en række relevante forringelser på ældreområdet vedrørende blandt andet robotstøvsugning og havehjælp.

Desværre er Bjarne Hilmerssons tidligere hjertesag om, at madlavningen på plejehjem skal forgå i de eksisterende køkkener, fuldstændig gået i glemmebogen, efter at BH er kommet i Ældrerådet med mange stemmer og nu også sidder i forretningsudvalget, hvor han tilsyneladende af den nye formand er blevet forsynet med en mundkurv.

Det er ikke, fordi jeg ikke har holdt gryden i kog i dette spørgsmål, for jeg har holdt BH og Ældrerådet orienteret om min dialog med den nye rådmand om spørgsmålet, og jeg har spurgt Søren Windell om hans og de konservatives syn på sagen. Og så sandelig han støtter mit synspunkt fuldt ud, men svarer ikke på, hvad han vil gøre ved sagen. Bjarne Hilmersson og Ældrerådet har heller ikke svaret.

Også overfor Venstres nyvalgte byrådsmedlem og medlem af Ældre- og Handicapudvalget Sanne Skovgaard Andersen har jeg rejst sagen, men sidstnævnte er ifølge et tv-indslag på TV2 nok blevet så overbelastet af papirbunkerne fra byrådet, at hun har mistet overblikket og måske har glemt, hvorfor hun er blevet valgt.

Sagt ligeud synes jeg, at I er nogle slappe og arrogante repræsentanter for folkestyret og ældreråd. Den tillid, I er blevet vist, forvalter I ikke særlig godt og ihvertfald ikke med rimelig respekt for de ældre vælgere. Sagen om ældremad bør hurtigst muligt på byrådets dagsorden. Skal Byens Køkken virkelig ud i al fremtid stå for maden på plejehjem, når man med støtte fra regeringen har modtaget 225 millioner kr. for at at få maden lavet i plejehjemskøkkenerne?

Er det Odense Kommunes velfærdsniveau for ældre og svage medborgere? Hvor er I borgerlige politikere? Har I også tabt mælet og initiativet, efter at der igen er blevet et rødt flertal i kommunen med en socialdemokratisk borgmester i spidsen, som er fløjtende ligeglad med de svage ældres mad og kun er i stand til at hæve skatterne, så pengene i den store kommunekasse kan bruges til alt muligt andet end rimeligt velfærd?