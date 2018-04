Job: I mange af landets kommuner er små og mellemstore virksomheder (SMV) selve rygraden i erhvervslivet og den lokale beskæftigelse. På Fyn og i Jylland gælder det for eksempel Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Tønder, Vejle og Skanderborg kommuner, hvor mere end to tredjedele af de privatansatte arbejder i en SMV - altså en virksomhed med færre end 249 ansatte.

Derfor var det godt nyt for netop de kommuner, da Dansk Industri i en analyse for nylig fastslog, at de små og mellemstore virksomheder omsider er kommet sig efter finanskrisen. De beskæftiger stadigt flere og vokser i værdi. Men der var også malurt i analysen: Virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft. Især faglærte og højtuddannede.

Det kan selvsagt blive en alvorlig hæmsko for de mindre virksomheder, der enten kan blive tvunget til at sige nej til ordrer eller må flytte til andre dele af Danmark for at skaffe den nødvendige arbejdskraft.

Jeg synes, det er bekymrende med den mangel - ikke mindst fordi den fastholder en situation, hvor 80 procent af SMV'erne aldrig har haft en højtuddannet ansat. Det kunne mange af dem ellers have god gavn af.

I en analyse fra Epinion, Djøf og Akademikernes A-kasse blev det sidste år slået fast, at den først ansatte akademiker i en SMV som tommelfingerregel resulterer i 4,5 flere ansatte i virksomheden - især faglærte og ufaglærte - på bare tre år. Og at værditilvæksten vokser med 38 procent.

Derfor er der al mulig grund til, at kommunerne gør en indsats her. Ligesom kommunerne i Syddanmark, der medvirker til at tilflyttere hurtigt finder en bolig, og at der er job til en eventuel ægtefælle.

De små og mellemstore virksomheders fremgang er afgørende for beskæftigelsen i mange kommuner uden for landets største byer. Vi må ikke tabe den fremgang de har for tiden. Alt, hvad der kan styrke de små og mellemstore virksomheder og dermed løfte beskæftigelsen er sød musik for Danmark.