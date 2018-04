Jyske Bank sendte alle otte medarbejdere på gaden for at gøre forårsrent i Faaborg og blande sig med de andre handlende. Det udløste Den Gyldne Skovl i Shopping Faaborgs årlige Ren By-kampagne.

aaborg: Sjældent har det været så svært at finde en vinder af Shopping Faaborgs årlige Ren By-kampagne.

Det var der enighed om i dommerkomiteen efter rundturen i Faaborgs gader onsdag morgen.

For der var flere rigtig gode bud, som egentlig alle havde fortjent at få Den Gyldne Skovl det næste års tid.

Til sidst var der især to, der skilte sig ud: Jyske Bank og Blækhuset.

Jyske Bank havde alle otte medarbejdere i sving. De havde fået fremstillet hvide rengøringsdragter med bankens logo. Filialdirektør Thomas Aaen gik rundt med en spand med Gammel Dansk og 1 Enkelt. Og så blev der delt "en lille én", kasketter, bolsjer og vandflasker ud til alle dem, der var i gang med forårsrengøringen.

Jyske Bank-banden gik simpelthen rundt og gav en hånd med hos de andre forretninger - og selv Ymerbrønden fik en gang med kost og klud og sæbevand.

Hos Blækhuset havde René Glasdam og Ove Larsen klædt sig ud som gammeldags ølkuske, og så sad de dér på ølkasser i solen foran værtshuset og drak bajere, mens Anders Løve gik rundt og vaskede fortovet i "skummende øl", som han sagde.

Egentlig burde både Jyske Bank og Blækhuset have haft en skovl. Men i sidste ende vandt banken for deres nyskabende og anderledes måde at gribe begivenheden an på.

- Vi ligger jo lidt for os selv nede på Kanalvej, men vi er også med i Shopping Faaborg og vil gerne være en del af sammenholdet, så det her synes vi er en god måde at komme rundt og snakke med de andre handlende, siger filialdirektør Thomas Aaen, da han og hele holdet står med Den Gyldne Skovl.

Shopping Faaborgs næstformand, boghandler Mette Knudsen, udgjorde dommerkomiteen sammen med sidste års vinder, Jesper Pedersen fra Vaffelbageren, og avisens reporter.

- Det er jo også med til at gøre det til et svært valg, at forretningerne generelt er gode til at holde rent hele året igennem, siger Mette Knudsen.

Som noget nyt sluttede eventen og forårsrengøringen med, at omkring 40 forretningsdrivende mødtes til kaffe og boller på Café Fruens Vilje.